8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

С 1 по 8 февраля электрички будут ходить по измененному расписанию

31.01.2019 14:02

Electichka Vyborg ZimaРасписание движения пригородных поездов на Финляндском направлении изменится по техническим причинам.
Как сообщает пресс-служба АО «Северо–Западная пригородная пассажирская компания», в период с 1 по 8 февраля 2019 года вносятся изменения в расписание движения ряда пригородных поездов на Финляндском направлении:

1. Не будут курсировать:

01, 04, 06 и 08 февраля:

п. № 7507 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Выборг;

05, 07 февраля

п. № 7105 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Каннельярви;

п. № 7110 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Каннельярви;

п. № 6164 на участке Выборг – Санкт-Петербург Финляндский;

2. Изменяется расписание:

01, 04, 06 и 08 февраля:

п. № 6145 Санкт-Петербург Финляндский (13.55) - Выборг (16.13);

3. Назначаются:

05, 07 февраля:

п. № 6152 Выборг (12.30) – Санкт-Петербург Финляндский (15.20);

п. № 6149 Санкт-Петербург Финляндский (14.29) – Каннельярви (15.51);

п. № 6162 Каннельярви (16.23) – Санкт-Петербург Финляндский (17.52).

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»