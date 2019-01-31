С 1 по 8 февраля электрички будут ходить по измененному расписанию
Расписание движения пригородных поездов на Финляндском направлении изменится по техническим причинам.
Как сообщает пресс-служба АО «Северо–Западная пригородная пассажирская компания», в период с 1 по 8 февраля 2019 года вносятся изменения в расписание движения ряда пригородных поездов на Финляндском направлении:
1. Не будут курсировать:
01, 04, 06 и 08 февраля:
п. № 7507 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Выборг;
05, 07 февраля
п. № 7105 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Каннельярви;
п. № 7110 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Каннельярви;
п. № 6164 на участке Выборг – Санкт-Петербург Финляндский;
2. Изменяется расписание:
01, 04, 06 и 08 февраля:
п. № 6145 Санкт-Петербург Финляндский (13.55) - Выборг (16.13);
3. Назначаются:
05, 07 февраля:
п. № 6152 Выборг (12.30) – Санкт-Петербург Финляндский (15.20);
п. № 6149 Санкт-Петербург Финляндский (14.29) – Каннельярви (15.51);
п. № 6162 Каннельярви (16.23) – Санкт-Петербург Финляндский (17.52).
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