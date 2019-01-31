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Многодетные семьи - объект особого внимания пожарных

31.01.2019 10:59

Pozharnie310119 1Госпожнадзор Выборгского района продолжает проводить рейды по противопожарной безопасности. Особое внимание при этом уделяется многодетным семьям и семьям, считающимся неблагополучными. Так, на днях инспектор отдела государственного пожарного надзора, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и инструктора противопожарного отряда побывали с этой целью в населенных пунктах Полянского сельского поселения. Во всех жилых помещениях, которые посетили сотрудники МЧС и администрации, были установлены автономные пожарные извещатели. Инспекторы напомнили людям основные требования пожарной безопасности и номера телефонов экстренных служб. Об опасности возгораний были предупреждены порядка 20 семей. Подобные рейды будут продолжаться, сообщили нам в Госпожнадзоре.

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