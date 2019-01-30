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Выборг может получить 50 млн рублей на благоустройство Смоляного мыса

30.01.2019 17:05

Smolyanoi300119Проект благоустройства Смоляного мыса в Выборге прошел в конце декабря 2018 года государственную экспертизу и сейчас находится на согласовании в Москве. Об этом сообщил советник главы администрации по архитектуре Олег Лиховидов на заседании Совета директоров производственной сферы Выборгского района. При положительном решении из федерального бюджета будет выделено финансирование в размере 50 миллионов рублей на реализацию проекта, который предполагает создание площадки "тихого отдыха", устройство велодорожек, расширение парковки и другие работы.

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