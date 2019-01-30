Выборгские школьники заняли призовые места на областном чемпионате JuniorSkills

30.01.2019 16:51

Подведены итоги III Регионального чемпионата JuniorSkills, который проходил на базе Кировского политехнического техникума с 24 по 27 января этого года. В соревнованиях участвовали 120 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из разных образовательных учреждений Ленобласти.

Выборгский район представили восемь команд – учащиеся гимназии № 11, школ № 12, № 14 и № 37, Первомайского центра образования, а также воспитанники Дворца творчества.

Юные эрудиты продемонстрировали свое мастерство в четырех из девяти предложенных направлений: «Медиакоммуникации», «Интернет вещей», «Мехатроника» и «Мобильная робототехника».

По итогам регионального этапа чемпионата выборгские школьники стали бронзовыми призерами. В этом числе представители гимназии № 11 Елизавета Евсеева и Алина Скорюкова («Медиакоммуникации» 14+), школы №37 Александр Уваров и Роман Комаров («Интернет вещей» 14+), Дворца творчества - Тимур Мехбалиев и Валерия Уварова, учащиеся школы № 7 («Медиакоммуникации» 10+).

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