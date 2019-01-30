► На повестке дня - борьба с сосульками
Администрация и родительская общественность выборгской школы № 37 обеспокоены безопасностью детей на пути в школу и обратно. Особенно на улице Майорова. Как они отмечают, учащиеся вынуждены идти по проезжей части, так как справа и слева от дороги тротуары не расчищены и с крыш домов свисают огромные сосульки. Об этом рассказала на совещании с представителями родительских комитетов директор школы Наталья Данилова...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- За экологические преступления в Ленобласти будут наказывать строже
- Сегодня православный мир отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Сильнодействующие препараты в Выборге можно будет получать в аптеке "Ленфарм"
- В субботу под Выборгом волонтеры будут строить "домики" для нерп
- О правонарушениях можно круглосуточно сообщить на «горячую линию» МВД