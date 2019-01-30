30.01.2019 16:44

Администрация и родительская общественность выборгской школы № 37 обеспокоены безопасностью детей на пути в школу и обратно. Особенно на улице Майорова. Как они отмечают, учащиеся вынуждены идти по проезжей части, так как справа и слева от дороги тротуары не расчищены и с крыш домов свисают огромные сосульки. Об этом рассказала на совещании с представителями родительских комитетов директор школы Наталья Данилова...