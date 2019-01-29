► Десятитысячный сертификат на материнский капитал вручили в Выборге
В Выборгском Управлении пенсионного фонда России на днях организовали небольшое торжество. Десятитысячный государственный сертификат на материнский капитал вручили нашей землячке Инне Пулиной...
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