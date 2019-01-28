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29 января выборгские участковые отчитаются перед жителями

28.01.2019 17:06

Police Furazhka29 января в помещении Выборгского отдела ГИБДД на улице Шестакова, 28 состоится отчет участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам 2018 года. Начало в 18:00.

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