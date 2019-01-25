8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В субботу под Выборгом волонтеры будут строить "домики" для нерп

25.01.2019 14:38

Domiki Tyulenei250119Строить снежные убежища для самок балтийских нерп активисты - любители ластоногих намереваются в субботу, 26 января. Об этом они сообщили в группе Спасение тюленей 699-23-99 ВКонтакте:
"Друзья, наступило время начать строить «дома» для наших драгоценных балтийских нерп. Нынешняя зима просто потрясающая. Она неописуемо красивая, роскошная, шикарная и очень снежная... Но, несмотря на это, лёд, пригодный для строительства искусственных снежных насыпей, которые нерпы могли бы выбрать для устройства своего репродуктивного логовища, сформировался только сейчас. Время для создания снежных убежищ очень ограниченно, и все работы на льду должны быть закончены до середины февраля. Потом рожающие в 2019 году самки начнут выбирать пространства для создания логовищ и нам придётся уйти из этих мест..."

Первый выезд добровольцев, желающих помочь нерпам, произойдёт в эту субботу, 26 января.

Одеваться и собираться нужно как для дневного лыжного похода в холодную погоду. Лопатами организаторы обеспечат.

Желающие поучаствовать в обеспечении нерп доступным жильем могут связаться с организаторами по телефонам: +7-904-514-85-00, +7-921-640-52-42.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Голосование

28 января в российских интернет-магазинах пройдёт традиционная онлайн-распродажа «Киберпонедельник». Вы планируете воспользоваться акцией и совершить покупку?

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»