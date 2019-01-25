В субботу под Выборгом волонтеры будут строить "домики" для нерп

25.01.2019 14:38

Строить снежные убежища для самок балтийских нерп активисты - любители ластоногих намереваются в субботу, 26 января. Об этом они сообщили в группе Спасение тюленей 699-23-99 ВКонтакте:

"Друзья, наступило время начать строить «дома» для наших драгоценных балтийских нерп. Нынешняя зима просто потрясающая. Она неописуемо красивая, роскошная, шикарная и очень снежная... Но, несмотря на это, лёд, пригодный для строительства искусственных снежных насыпей, которые нерпы могли бы выбрать для устройства своего репродуктивного логовища, сформировался только сейчас. Время для создания снежных убежищ очень ограниченно, и все работы на льду должны быть закончены до середины февраля. Потом рожающие в 2019 году самки начнут выбирать пространства для создания логовищ и нам придётся уйти из этих мест..."

Первый выезд добровольцев, желающих помочь нерпам, произойдёт в эту субботу, 26 января.

Одеваться и собираться нужно как для дневного лыжного похода в холодную погоду. Лопатами организаторы обеспечат.

Желающие поучаствовать в обеспечении нерп доступным жильем могут связаться с организаторами по телефонам: +7-904-514-85-00, +7-921-640-52-42.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99