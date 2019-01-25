25.01.2019 14:30

25 января отмечается День российского студенчества. В преддверии праздника в Выборге прошла торжественная церемония подведения итогов в области молодежной политики за минувший год. В рамках мероприятия заслуженные награды получили активисты города и района. "Студентом года" объявили Олесю Кислякову, студентку Выборгского филиала РАНХиГС.

Мы пригласили девушку в студию, чтобы задать ей несколько вопросов...