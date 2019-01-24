Профилактика гриппа: рекомендации врачей

24.01.2019 16:41

По официальным данным Роспотребнадзора, на сегодня эпидемиологическая ситуация в Ленинградской области спокойная, но наступление холодов неизбежно приведет к обострениям вирусных и простудных заболеваний. В этот период грипп становится особенно активным. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии в 2018 - 2019 годах ожидается активизация сразу четырех штаммов гриппа.

1. Вирус Brisbane - относится к группе В. Инкубационный период составляет от двух до четырех суток. Его симптомами будут обычные признаки вирусной инфекции. Температура тела обычно не поднимается выше 38,5 С, течение болезни проходит в легкой форме. Выздоровление наступает через 5 - 6 дней.

2. Вирус Phuket также относится к группе В. Он не считается особо опасным и редко вызывает осложнения. Это единственный штамм, который не будет содержаться в трехвалентных вакцинах 2018 года. Он требует отдельной прививки.

3. Грипп Hong Kong (H3N2) - гораздо более опасный штамм группы А, поскольку он может передаваться человеку от птиц и животных. Агрессивность этого штамма повышается из-за очень короткого инкубационного периода в 1-2 дня. Кроме того, его трудно выявить, так как вирус маскируется под обычные ОРЗ, и после исчезновения симптомов могут наступить серьезные осложнения для дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Появление в России этого штамма опасно тем, что он появится впервые и россияне еще не выработали к нему иммунитет.

4. Штамм Michigan (H1N1) - также очень опасный и мутирующий вирус группы А. Именно он чаще всего вызывает серьезные осложнения. Инкубационный период составляет около трёх дней. Однако уже спустя несколько часов после заражения может резко повыситься температура тела, до 40 – 41 градусов, появиться сильная слабость и сонливость, а также отечность слизистых оболочек.

Медики настоятельно рекомендуют при появлении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к профессионалам. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить лечение. При правильном лечении гриппа его симптомы (высокая температура, слабость, озноб) угасают примерно через 5 - 7 дней заболевания. Если лихорадочное состояние сохраняется, появляются отечность слизистых, пигментация и другие сопутствующие симптомы, есть основание предполагать развитие осложнений. Риск возникновения осложнений увеличивается в запущенных формах болезни. Осложнения бывают настолько серьезные, что провоцируют летальные случаи.

Рекомендации медиков по профилактике гриппа из года в год остаются неизменными. Лучшей мерой противодействия вирусу гриппа является сильный иммунитет, он помогает уберечься от штаммов этого заболевания. А укреплять иммунитет следует постоянно. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, избегать стрессов, ежедневно бывать на свежем воздухе. Если соблюдать все меры предосторожности и профилактики, то заражения гриппом, независимо от его типа, можно избежать.

В эпидемиологический период опасности заражения гриппом необходимо, по возможности, избегать мест массового скопления людей и близкого контакта с больными людьми. Вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем. При чихании или кашле вирусы попадают в дыхательную систему здоровых людей. Даже во время обычного разговора с носителем вируса гриппа существует высокая вероятность заражения. При попадании на слизистую оболочку носа или рта вирус очень быстро размножается и распространяется с повышенной скоростью.

Необходимо помнить, что вирус гриппа распространяется и путем прикосновений к глазам, носу или рту. Поэтому нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля и чихания. Также эффективны для очистки рук спиртосодержащие средства.

При проявлении первых симптомов болезни нужно вызвать врача на дом, чтобы своевременно и правильно лечить болезнь.