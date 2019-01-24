С 1 января в Ленобласти увеличился размер взноса на капремонт

24.01.2019 13:08

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области сообщает, что в связи с изменением размера платы за капремонт гражданам, пользующимся услугой «Автоплатёж» для перечисления взносов на капитальный ремонт, рекомендуется проверить её настройки.

С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением правительства Ленобласти, изменился размер взноса на капремонт. Новый тариф составляет 7 руб. 20 коп. с одного квадратного метра общей площади помещения. Если автоплатёж продолжит осуществляться в прежнем размере, то собственник рискует накопить долг, на который будет начисляться пеня.

Информацию о том, как отменить автоплатёж и подключить его заново, но в нужном размере, можно найти на сайте своего банка.

Для получения компенсации взносов на капремонт собственники теперь освобождены от необходимости лично доказывать отсутствие задолженности. Необходимые документы уполномоченный орган государственной власти региона будет получать у регионального оператора либо у владельца спецсчета. Предоставляться такая информация должна в течение пяти рабочих дней. Таким образом, получить компенсацию на коммунальные услуги, в том числе за капремонт, стало проще.

Фонд капремонта рекомендует обращаться за необходимой информацией на официальный сайт ведомства. Можно задать вопрос по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону горячей линии 8 (812) 320-99-15.