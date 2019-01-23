► Если вам не вовремя выплачивают зарплату, звоните на горячую линию

23.01.2019 16:36

25 января в Выборгской городской прокуратуре откроют горячую линию по фактам нарушений трудового законодательства в части оплаты труда. Звонки будут приниматься с 14:00 до 16:30 по номеру 2-20-08. В 2018 году сотрудники прокуратуры следили за своевременностью выплаты заработной платы на предприятиях Выборгского района. После принятия мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками 13 предприятий и организаций в сумме более 15 миллионов рублей была погашена. Также расследуется уголовное дело в отношении руководства Глебычевского керамического завода...