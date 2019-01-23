В прокуратуре рассмотрят жалобы на нарушения в сфере газоснабжения

23.01.2019 11:30

В четверг, 24 января, Выборгская городская прокуратура проведет горячую линию по вопросам соблюдения законодательства о газоснабжении.

Граждане смогут обратиться в городскую прокуратуру с жалобами на нарушения в этой сфере: сообщить о фактах необоснованного отказа в подключении к сетям газораспределения, о требовании излишнего перечня документов, о затягивании сроков при предоставлении данной услуги потребителям, о бездействии при проведении технического обслуживания сетей и приборов газоснабжения.

Сообщения от граждан в указанной сфере будет приниматься с 9 до 18 часов по телефону 8 (81378) 2-28-58.

Желающие подать письменное обращение могут лично обратиться в указанное время в городскую прокуратуру по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 4, каб. № 8.

По всем поступившим обращениям будет организована проверка.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющие личность.

Источник: пресс-служба Выборгской городской прокуратуры