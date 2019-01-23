8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В прокуратуре рассмотрят жалобы на нарушения в сфере газоснабжения

23.01.2019 11:30

Gaz Konforka800x600В четверг, 24 января, Выборгская городская прокуратура проведет горячую линию по вопросам соблюдения законодательства о газоснабжении.

Граждане смогут обратиться в городскую прокуратуру с жалобами на нарушения в этой сфере: сообщить о фактах необоснованного отказа в подключении к сетям газораспределения, о требовании излишнего перечня документов, о затягивании сроков при предоставлении данной услуги потребителям, о бездействии при проведении технического обслуживания сетей и приборов газоснабжения.

Сообщения от граждан в указанной сфере будет приниматься с 9 до 18 часов по телефону 8 (81378) 2-28-58.
Желающие подать письменное обращение могут лично обратиться в указанное время в городскую прокуратуру по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 4, каб. № 8.

По всем поступившим обращениям будет организована проверка.
Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющие личность.

Источник: пресс-служба Выборгской городской прокуратуры

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»