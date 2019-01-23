На дорогах Выборга и района установлены фоторадары

23.01.2019 10:21

На территории Выборга и Выборгского района с 23 по 29 января передвижные фоторадарные комплексы «Крис» П установлены по следующим адресам:

• а/д Комсомольское – Приозерск 13 км в сторону п. Перевозное

• а/д «подъезд к МААП Брусничное», 12 км + 200 м

• а/д «подъезд к МААП Брусничное», 14 км + 800 м

• а/д Подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга

• 110 км а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг на п. Соколинское

• г. Выборг, ул. Данилова, д.19, от Московского проспекта в сторону Приморского шоссе

• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка

Источник: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России