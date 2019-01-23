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На дорогах Выборга и района установлены фоторадары

23.01.2019 10:21

FotovideocontrolНа территории Выборга и Выборгского района с 23 по 29 января передвижные фоторадарные комплексы «Крис» П установлены по следующим адресам:
• а/д Комсомольское – Приозерск 13 км в сторону п. Перевозное
• а/д «подъезд к МААП Брусничное», 12 км + 200 м
• а/д «подъезд к МААП Брусничное», 14 км + 800 м
• а/д Подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга
• 110 км а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг на п. Соколинское
• г. Выборг, ул. Данилова, д.19, от Московского проспекта в сторону Приморского шоссе
• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка

Источник: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России

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