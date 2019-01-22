Фонари в Выборге будут зажигать по новому графику

22.01.2019 09:53

С 21 января в Выборге изменяется время работы объектов уличного освещения. Фонари будут зажигать в 17:00 и отключать в 9:20.

До настоящего времени свет в Выборге включали в 16:45 и отключали в 9:30.

Режим работы уличных фонарей зависит от продолжительности светового дня. С 21 по 25 января весь Выборг будет переведен на новый график работы уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Внимание: с 2019 года обслуживание объектов уличного освещения в Выборге осуществляет ООО «Приоритет Мониторинг». Для взаимодействия с населением выделен номер диспетчерской службы ООО «Приоритет -Мониторинг»: 8-931-396-24-02. Диспетчерская служба работает круглосуточно.