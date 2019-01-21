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► Что такое предпенсионный возраст и чем он "грозит" россиянам

21.01.2019 17:40

PENSIONNYI VOZRAST 21.01.19 С 2019 года в России повысили пенсионный возраст. Постепенная адаптация к его новым параметрам началась с 1 января. Она обеспечивает не только поэтапный переходный период, но и сохранение для граждан льгот и мер социальной поддержки, которые ранее предоставлялись лишь по достижении пенсионного возраста. Большинство предпенсионных льгот будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода...

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