► Что такое предпенсионный возраст и чем он "грозит" россиянам
21.01.2019 17:40
С 2019 года в России повысили пенсионный возраст. Постепенная адаптация к его новым параметрам началась с 1 января. Она обеспечивает не только поэтапный переходный период, но и сохранение для граждан льгот и мер социальной поддержки, которые ранее предоставлялись лишь по достижении пенсионного возраста. Большинство предпенсионных льгот будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода...
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