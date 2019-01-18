В администрации началась ежегодная перерегистрация "очередников" на жилье

18.01.2019 16:11

Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации Выборгского района напоминает о ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий.

Жители Выборга, состоящие на учете по улучшению жилищных условий, в период с 10 января по 31 марта 2019 года должны предоставить справку ф.9 в отдел координации жилищных программ (г. Выборг, ул. Крепостная, д. 35б, каб. №1).

Часы приема: вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 18:00.

Работники бюджетной сферы, состоящие на учёте по улучшению жилищных условий, должны дополнительно предоставить справку с места работы.

В случае необходимости специалистами отдела координации жилищных программ могут быть запрошены иные документы, подтверждающие право граждан состоять на учёте по улучшению жилищных условий.

Телефон для справок 2-58-50, 99-869.