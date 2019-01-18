8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В администрации началась ежегодная перерегистрация "очередников" на жилье

18.01.2019 16:11

Klyuchi DomКомитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации Выборгского района напоминает о ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий.

Жители Выборга, состоящие на учете по улучшению жилищных условий, в период с 10 января по 31 марта 2019 года должны предоставить справку ф.9 в отдел координации жилищных программ (г. Выборг, ул. Крепостная, д. 35б, каб. №1).
Часы приема: вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 18:00.

Работники бюджетной сферы, состоящие на учёте по улучшению жилищных условий, должны дополнительно предоставить справку с места работы.

В случае необходимости специалистами отдела координации жилищных программ могут быть запрошены иные документы, подтверждающие право граждан состоять на учёте по улучшению жилищных условий.
Телефон для справок 2-58-50, 99-869.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»