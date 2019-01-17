"Ёлка желаний" осуществила мечту студента из Салехарда

17.01.2019 16:57

Сегодня в рамках благотворительной акции «Елка желаний», которую в конце прошлого года запустил президент Владимир Путин, известный выборгский автогонщик, первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров сыграл в бильярд с первокурсником Ямальского многопрофильного колледжа Максимом Баравым.

Организовать поездку удалось при поддержке ямальских властей и общественного объединения «Фаворит Выборг». Репортаж об этом смотрите завтра в программе Город. Новости по-выборгски в 19:00.

