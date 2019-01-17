В Выборгском районе определены места для крещенского купания
В Выборге купель будет оборудована на набережной Адмирала Апраксина, рядом с причалом «Фаворит» (напротив Выборгского замка). Купания будут проходить с 19:00 18 января до 02:00 19 января и с 08:00 до 23:00 19 января.
Для комфорта горожан будут обустроены места для переодевания и обогрева, организовано дежурство оперативных служб.
Внимание: купание с 02:00 до 08:00 19 января запрещено!
Кроме того, движение транспорта по набережной Адмирала Апраксина будет перекрыто с 17:30 18 января до 02:00 19 января. Проезд на городской пляж будет организован по ул. Штурма.