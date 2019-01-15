► Репортаж из выборгского клуба закаливания "Пингвин"
На улице -10. Ветра нет. И это оптимальный вариант для тех, кто вырубает сегодня прорубь на заливе недалеко от Кировских дач. Это постоянное место заплывов для выборгских моржей. Вообще-то их клуб, который существует уже 33 года, называется «Пингвин». А моржевание – их излюбленная форма закаливания в виде купания в открытом водоёме зимой...
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