► Репортаж из выборгского клуба закаливания "Пингвин"

15.01.2019 13:47

На улице -10. Ветра нет. И это оптимальный вариант для тех, кто вырубает сегодня прорубь на заливе недалеко от Кировских дач. Это постоянное место заплывов для выборгских моржей. Вообще-то их клуб, который существует уже 33 года, называется «Пингвин». А моржевание – их излюбленная форма закаливания в виде купания в открытом водоёме зимой...