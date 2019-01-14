МЧС: инструкция для любителей бани

14.01.2019 12:37

Для многих жителей нашей области баня является непременным атрибутом отдыха в выходные. Чтобы удовольствие не закончилось бедой, требуется соблюдать правила пожаробезопасности.

Всем известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300° С. Это действительно так. Однако мало кто знает, что дерево, если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°С, способно к самовозгоранию. Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями здания.

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;

- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- оставлять без присмотра топящуюся печь или поручать топить ее детям;

- топить печь с открытой дверцей.

Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне?

Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник располагают на потолке или в верхней части стены немного позади поля зрения человека, пользующегося парилкой. Электрическая лампочка обязательно должна быть защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать для освещения бани или сауны обычные лампы накаливания. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением порядка 12-24 В и мощностью не более 60 Вт.

Электропроводку и выключатель располагают вне помещения парилки. Для электропроводки применяют провода с асбестовой изоляцией.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области