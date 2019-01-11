Незаконно добытая рыба станет для браконьеров "золотой"

11.01.2019 17:04

Пограничное управление ФСБ России по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области информирует:

"Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. №1321 утверждены таксы для исчисления ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. В ряде случаев таксы увеличены более чем в 20 раз. Так, по основным видам водных биологических ресурсов, обитающим в Финском заливе, установлены следующие таксы, за один экземпляр независимо от размера и веса:

балтийский лосось – 13 675 рублей;

минога – 5 685 рублей;

сиг – 4 572 рубля;

судак – 3 305 рублей;

форель всех видов, сазан, карп, щука – 925 рублей;

чехонь, язь, рипус, ряпушка, лещ, густера – 500 рублей;

красноперка, плотва, карась, окунь пресноводный - 250 рублей;

сельдь балтийская (салака) – 82 рубля;

корюшка – 55 рублей.

При исчислении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенные для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным вышеуказанным документом, учитывается 100% таксы за экземпляр соответствующего вида.

Также за причинение крупного ущерба водным биологическим ресурсам статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом под крупным ущербом в вышеуказанной статье признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Рф таксам, превышающий 100 тысяч рублей, особо крупным - 250 тысяч рублей.

Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает сообщать о фактах незаконного вылова рыбы (браконьерства) в акватории Финского залива по телефонам: 8(812) 271-45-88 (круглосуточно); 8(812) 578-0-423, 8 (812) 578-0-364 (пн-пт, с 09-00 до 18-00).