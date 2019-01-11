За порядком на выборгских дорогах следят фоторадары
На территории Выборга и Выборгского района в период времени с 09 по 15 января 2019 года передвижные фоторадарные комплексы «Крис» П будут установлены по следующим адресам:
• а/д Комсомольское – Приозерск 13 км в сторону п. Перевозное
• а/д Подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга
• а/д Выборг – Смирново, 4 км в сторону г. Выборга
• 110 км а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг на п. Соколинское
• г. Выборг, ул. Данилова,19, от Московского проспекта в сторону Приморского шоссе
• г. Выборг, ул. Куйбышева, 21, от ул. Ильинской в сторону Ленинградского шоссе
• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка
• г. Выборг, пр. Победы,13 по ул. Сухова, от ул. 2-й Южной в сторону ул. Приморской
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