За порядком на выборгских дорогах следят фоторадары

11.01.2019 12:27

На территории Выборга и Выборгского района в период времени с 09 по 15 января 2019 года передвижные фоторадарные комплексы «Крис» П будут установлены по следующим адресам:

• а/д Комсомольское – Приозерск 13 км в сторону п. Перевозное

• а/д Подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга

• а/д Выборг – Смирново, 4 км в сторону г. Выборга

• 110 км а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг на п. Соколинское

• г. Выборг, ул. Данилова,19, от Московского проспекта в сторону Приморского шоссе

• г. Выборг, ул. Куйбышева, 21, от ул. Ильинской в сторону Ленинградского шоссе

• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка

• г. Выборг, пр. Победы,13 по ул. Сухова, от ул. 2-й Южной в сторону ул. Приморской