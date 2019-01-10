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Ограничено движение через мост Дружбы

10.01.2019 12:18

Znak DorRaboti largeФКУ Упрдор «Северо-Запад» им. Н.В. Смирнова сообщает об ограничении движения на мосту через Западный пролив Сайменского канала на подъезде к Выборгу.

В связи с проведением планово-предупредительных работ на мосту до 31 января 2019 года организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения на участке автодороги ограничена до 40 км/ч. В рамках заключенного контракта подрядная организация выполняет работы по замене перильного ограждения.

С 15 марта до 31 июля 2019 году на мосту будут устанавливаться новые водоотводные лотки из современных долговечных композитных материалов, заменены деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, покрашены металлоконструкции пролетных строений. В весенний период в связи с проведением работ на искусственном сооружении также будет вводиться реверсивное движение. О сроках введения ограничений будет сообщено дополнительно.
Генеральный подрядчик - ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков, быть внимательными и осторожными при проезде участка дорожных работ.

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