► Как жители Выборга провели новогодние каникулы
10.01.2019 10:37
Вот и завершились зимние каникулы. Позади остались Новый год, шампанское, фейерверки. Жители Выборга поделились с нами впечатлениями от минувших праздничных дней...
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