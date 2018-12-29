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Расписание праздничных богослужений в выборгских православных храмах

29.12.2018 14:27

Spaso Preobrazhenskiy SoborВ праздничные дни в храмах г. Выборга будут совершаться следующие богослужения:

В Спасо-Преображенском соборе

31 декабря
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Новогодний молебен

1 января
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Акафист

6 января (Рождественский сочельник)
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Вечернее богослужение на праздник Рождества Христова

7 января (Рождество Христово)
7.00 - Ранняя Божественная литургия
10.00 - Поздняя Божественная литургия
17.00 - Великая Вечерня

8 января
10.00 - Божественная литургия
16.00 - Великая Вечерня

В Свято-Ильинском храме г. Выборга:

31 декабря
18.00 - Новогодний молебен

1 января
10.00 - Божественная литургия

6 января (Рождественский сочельник)
10.00 - Божественная литургия
21.00 - Вечернее богослужение на праздник Рождества Христова

7 января (Рождество Христово)
00.00 - Ночная Божественная литургия

10.00 - Утренняя Божественная литургия

17.00 - Великая Вечерня

В храме священномученика Игнатия Богоносца г. Выборга

31 декабря
17.00 - Новогодний молебен

1 января
17.00 - Вечернее богослужение

6 января (Рождественский сочельник)

10.00 - Божественная литургия
17.00 - Вечернее богослужение на праздник Рождества Христова
23.00 - Ночная Божественная литургия

7 января (Рождество Христово)
10.00 - Утренняя Божественная литургия

Подробное расписание богослужений вывешено на информационных стендах храмов.

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий поздравляет всех жителей Выборга и Выборгского района с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

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