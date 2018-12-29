Расписание праздничных богослужений в выборгских православных храмах
В праздничные дни в храмах г. Выборга будут совершаться следующие богослужения:
В Спасо-Преображенском соборе
31 декабря
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Новогодний молебен
1 января
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Акафист
6 января (Рождественский сочельник)
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Вечернее богослужение на праздник Рождества Христова
7 января (Рождество Христово)
7.00 - Ранняя Божественная литургия
10.00 - Поздняя Божественная литургия
17.00 - Великая Вечерня
8 января
10.00 - Божественная литургия
16.00 - Великая Вечерня
В Свято-Ильинском храме г. Выборга:
31 декабря
18.00 - Новогодний молебен
1 января
10.00 - Божественная литургия
6 января (Рождественский сочельник)
10.00 - Божественная литургия
21.00 - Вечернее богослужение на праздник Рождества Христова
7 января (Рождество Христово)
00.00 - Ночная Божественная литургия
10.00 - Утренняя Божественная литургия
17.00 - Великая Вечерня
В храме священномученика Игнатия Богоносца г. Выборга
31 декабря
17.00 - Новогодний молебен
1 января
17.00 - Вечернее богослужение
6 января (Рождественский сочельник)
10.00 - Божественная литургия
17.00 - Вечернее богослужение на праздник Рождества Христова
23.00 - Ночная Божественная литургия
7 января (Рождество Христово)
10.00 - Утренняя Божественная литургия
Подробное расписание богослужений вывешено на информационных стендах храмов.
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий поздравляет всех жителей Выборга и Выборгского района с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
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