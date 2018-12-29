Выборгтеплоэнерго: диспетчерские службы в праздники будут работать круглосуточно 

29.12.2018 14:01

В предновогодние дни теплоснабжающими предприятиями проводятся мероприятия по организации надежного теплоснабжения потребителей.

АО «Выборгтеплоэнерго» сообщает, что во всех городских и сельских поселениях организовано дежурство ремонтных бригад, назначены ответственные лица для круглосуточного контроля за работой котельных, на складах сформирован резервный запас материалов. Модульные котельные обеспечены дизель-генераторами, которые при необходимости станут дополнительным источником бесперебойного резервного электроснабжения. Обращения жителей по поводу тепла в доме и горячего водоснабжения будут принимать круглосуточно в диспетчерской службе отдела эксплуатации жилого фонда: 8 (81378) 3-29-00.

В случае повреждений на городских сетях нужно звонить в диспетчерскую службу АО «Выборгтеплоэнерго» по номеру 8 (81378) 2-09-74 (круглосуточно).