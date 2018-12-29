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График работы медучреждений в период новогодних каникул

29.12.2018 13:50

Meditsina largeВо время новогодних праздников учреждения здравоохранения в Выборге будут работать по особому графику.

Выборгская межрайонная больница
30 декабря, 1,2,4,5,7,8 января — выходные дни
31 декабря 2018 г. поликлиника работает по графику субботы, с 9 до 14 часов
3, 6 января 2019 года поликлиника работает с 09.00 до 15.00

Выборгская детская городская больница
31 декабря 2018 г. поликлиника работает по графику субботы, с 09.00 до 14.00
3 и 6 января 2019 года поликлиника работает по графику субботы с 09.00 до 14.00
2, 5 и 8 января с 09.00 до 16.00 приём ведёт дежурный врач-педиатр.

Телефоны:
Выборгская межрайонная больница: горячая линия 8 931-370-87-97 (круглосуточно);
Выборгская детская городская больница: горячая линия 8 931-581-89-58 (круглосуточно). Номер колл-центра (многоканальный) 34-000.
Скорая медицинская помощь: 67-003 и 03 (круглосуточно).
Выборгский родильный дом: 8 (81378) 6-71-47.

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