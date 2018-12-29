График работы медучреждений в период новогодних каникул

29.12.2018 13:50

Во время новогодних праздников учреждения здравоохранения в Выборге будут работать по особому графику.

Выборгская межрайонная больница

30 декабря, 1,2,4,5,7,8 января — выходные дни

31 декабря 2018 г. поликлиника работает по графику субботы, с 9 до 14 часов

3, 6 января 2019 года поликлиника работает с 09.00 до 15.00

Выборгская детская городская больница

31 декабря 2018 г. поликлиника работает по графику субботы, с 09.00 до 14.00

3 и 6 января 2019 года поликлиника работает по графику субботы с 09.00 до 14.00

2, 5 и 8 января с 09.00 до 16.00 приём ведёт дежурный врач-педиатр.

Телефоны:

Выборгская межрайонная больница: горячая линия 8 931-370-87-97 (круглосуточно);

Выборгская детская городская больница: горячая линия 8 931-581-89-58 (круглосуточно). Номер колл-центра (многоканальный) 34-000.

Скорая медицинская помощь: 67-003 и 03 (круглосуточно).

Выборгский родильный дом: 8 (81378) 6-71-47.