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Список телефонов дежурных служб Выборга и района

29.12.2018 10:26

Phone RedВсе оперативные службы Выборгского района в канун новогодних праздников формируют графики дежурств на период выходных дней.
В администрации Выборгского района также сформирован график дежурств в новогодние дни, утверждены дежурные руководители комитетов, определен порядок взаимодействия между подведомственными организациями и предприятиями для обеспечения оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

Телефоны дежурных служб:
- единый номер МЧС: 112;
- круглосуточная дежурно-диспетчерская служба: 2-21-75 ;
- Выборгский пожарно-спасательный гарнизон ФГКУ «26 отряд ФПС по ЛО»: 01; 3-36-03;
- УМВД России по Выборгскому району ЛО: 02 и 3-03-07;
- ОГИБДД по Выборгскому району ЛО: 2-69-06;
- Станция скорой медицинской помощи города Выборга: 03 и 2-29-02;
- Газпром газораспределение Ленинградская область в г. Выборге: 04 и 2-41-90;
- аварийно-ремонтная диспетчерская служба: 005 и 2-45-01;
- спасательная служба г. Выборга: 3-22-10 и 5-50-55;
- диспетчерская служба ГУП «Леноблводоканал»: 2-25-81;
- диспетчерская служба ООО «РАСЭМ»: 5-26-82;
- филиал АО «ЛОЭСК» Северные электросети»: 2-33-71;
- филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»: 2-09-61 и 2-19-50 (Выборгский район);
- дежурный Выборгского военкомата: 2-20-97;
- дежурный комендатуры Выборгского гарнизона: 9-90-66;
- «Лифтремонт»: 2-51-30;
- АО «Выборгтеплоэнерго» отдел эксплуатации жилого фонда: 3-29-00;
- психологическая помощь: 5-79-09;
- морг межрайонной больницы: 2-52-41;
- морг на ул. Куйбышева: 3-15-76;
- ГКУ «Ленавтодор» 251-42-84.

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