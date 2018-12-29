Список телефонов дежурных служб Выборга и района

29.12.2018 10:26

Все оперативные службы Выборгского района в канун новогодних праздников формируют графики дежурств на период выходных дней.

В администрации Выборгского района также сформирован график дежурств в новогодние дни, утверждены дежурные руководители комитетов, определен порядок взаимодействия между подведомственными организациями и предприятиями для обеспечения оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

Телефоны дежурных служб:

- единый номер МЧС: 112;

- круглосуточная дежурно-диспетчерская служба: 2-21-75 ;

- Выборгский пожарно-спасательный гарнизон ФГКУ «26 отряд ФПС по ЛО»: 01; 3-36-03;

- УМВД России по Выборгскому району ЛО: 02 и 3-03-07;

- ОГИБДД по Выборгскому району ЛО: 2-69-06;

- Станция скорой медицинской помощи города Выборга: 03 и 2-29-02;

- Газпром газораспределение Ленинградская область в г. Выборге: 04 и 2-41-90;

- аварийно-ремонтная диспетчерская служба: 005 и 2-45-01;

- спасательная служба г. Выборга: 3-22-10 и 5-50-55;

- диспетчерская служба ГУП «Леноблводоканал»: 2-25-81;

- диспетчерская служба ООО «РАСЭМ»: 5-26-82;

- филиал АО «ЛОЭСК» Северные электросети»: 2-33-71;

- филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»: 2-09-61 и 2-19-50 (Выборгский район);

- дежурный Выборгского военкомата: 2-20-97;

- дежурный комендатуры Выборгского гарнизона: 9-90-66;

- «Лифтремонт»: 2-51-30;

- АО «Выборгтеплоэнерго» отдел эксплуатации жилого фонда: 3-29-00;

- психологическая помощь: 5-79-09;

- морг межрайонной больницы: 2-52-41;

- морг на ул. Куйбышева: 3-15-76;

- ГКУ «Ленавтодор» 251-42-84.