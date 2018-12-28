► Жалобы на нечищеные дороги принимают в диспетчерской службе

28.12.2018 11:18

В Ленобласти открыт круглосуточный прием обращений по качеству очистки региональных трасс от снега. Заявки принимают в диспетчерской службе «Ленавтодора» по телефону в Петербурге 251-42-84. В Выборге коммунальные службы не справились с задачей в период снегопада. В их отношении будут применены санкции за нарушение условий муниципального контракта. Во многих дворах уборка снега также не проведена своевременно. Жалобы на управляющие компании и ТСЖ принимают в единой диспетчерской службе Выборгского района по телефону 2-21-75.

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