Пограничники предупреждают о "праздничных" очередях в пунктах пропуска

27.12.2018 15:02

В праздничные дни традиционно возрастает число граждан и транспортных средств, пересекающих российско-финляндскую и российско-эстонскую границу. Практика показывает, что пассажиропоток в новогодние каникулы превышает проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз. В этот период органы пограничного контроля будут нести службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пограничники приложат все усилия, чтобы прохождение паспортного контроля было максимально комфортным.

Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций при пересечении границы необходимо внимательно проверить документы, необходимые для предъявления на паспортном контроле, особенно при следовании через границу детей - как самостоятельно, так и в сопровождении взрослых.

При планировании заграничных поездок в эти праздничные дни нужно обдуманно подходить к своему решению: учитывать временной фактор и выбирать оптимальные для себя виды транспорта - автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской.

В период с 1 по 8 января 2019 года прогнозируется общее увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

1. В АВК «Пулково» (Пулково)» – до 20 000 чел., что превышает пропускную способность пункта пропуска (12240 чел. в сутки) на 63 %;

2. В МАПП «Брусничное» – до 14 000 чел., что превышает пропускную способность пункта пропуска (6 000 чел. в сутки) на 133 %;

3. В МАПП «Торфяновка» – до 13 000 чел., что превышает пропускную способность пункта пропуска (6 000 чел. в сутки) на 116 %.

4. В МАПП «Светогорск» – до 9 000 чел., что превышает пропускную способность пункта пропуска (8750 чел. в сутки) незначительно - на 3 %.

5. В МАПП «Ивангород» – до 10 000 чел., что превышает пропускную способность пункта пропуска (7 000 чел. в сутки) на 43 %.

Пиковые нагрузки в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу в период новогодних и рождественских праздников ожидается:

1. По выезду из РФ:

29,30 декабря с 16:00 до 00:00;

02, 03, 04 января с 08:00 до 16:00.

2. По въезду в РФ:

06, 07, 08 января 2019 года с 16:00 до 00:00.

В целях исключения возникновения конфликтных ситуаций перед пунктами пропуска инициирован вопрос перед органами внутренних дел о выставлении дежурных экипажей ДПС МВД России перед автомобильными пунктами пропуска на весь период новогодних праздников;

до руководства туристических и заинтересованных организаций доведено о выборе маршрутов движения по международным трассам с учетом периодов интенсивного движения автотранспорта, а также ответственности туристических операторов за оформление документов на право пересечения государственной границы;

для планирования службы подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска руководству туристического бизнеса и заинтересованных организаций даны телефоны факсов Служб в городах Сосновый Бор и Выборг для направления графиков движения туристических автобусов через автомобильные пункты пропуска.

Кроме того, в пограничном управлении напомнили, что с 1 января 2019 года вступают в силу изменения в таможенном законодательстве о снижении порога беспошлинного ввоза товаров в страны Евразийского экономического союза и вводе пошлин на покупки стоимостью более 500 евро в зарубежных интернет-магазинах.