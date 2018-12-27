Голосуй за то, что важно для тебя

27.12.2018 10:31

Заканчивается 2018 год. По традиции в конце каждого года принято вспоминать его главные события. В Выборге их было много: знаковых, ярких и запоминающихся. Какое из них может быть названо главным событием уходящего года?

По итогам предварительного опроса горожан определены 10 событий, которые, по мнению выборгских жителей, стали самыми яркими и важными.

На сайте администрации Выборгского района открыто голосование. По его итогам будет названо главное событие уходящего года.