8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Голосуй за то, что важно для тебя

27.12.2018 10:31

Vyborg CastleЗаканчивается 2018 год. По традиции в конце каждого года принято вспоминать его главные события. В Выборге их было много: знаковых, ярких и запоминающихся. Какое из них может быть названо главным событием уходящего года?
По итогам предварительного опроса горожан определены 10 событий, которые, по мнению выборгских жителей, стали самыми яркими и важными.

На сайте администрации Выборгского района открыто голосование. По его итогам будет названо главное событие уходящего года.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»