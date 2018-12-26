Если случился пожар: памятка для посетителей торгово-развлекательных центров

26.12.2018 15:16

Сотрудники отдела надзорной деятельности провели инструктаж среди персонала торгово-развлекательного центра, недавно открывшегося в Выборге. Сотрудникам рассказали о правилах поведения в чрезвычайной ситуации и первичных средствах пожаротушения.

Кроме того, специалисты по профилактике пожаров составили специальную памятку для посетителей на случай возгорания:

1. Идя по торговому центру, всегда запоминайте свой маршрут — если вдруг придется экстренно покидать здание. Мысленно отмечайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов. Они обозначаются надписями или значками "бегущий человек", "стрелка".

2. Если вы слышите крики «Пожар! Горим!», звуки пожарной сигнализации, почувствовали запах дыма, заметили пламя или вам сообщили о возгорании – постарайтесь сохранять спокойствие. Оцените обстановку: убедитесь в наличии реальной опасности и выясните, откуда она исходит. После этого покиньте помещение ближайшим к вам известным и проверенным выходом.

3. Сообщите о происходящем по телефону экстренных служб 101 или 112. Назовите адрес и известные вам сведения о месте пожара. Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что, пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции.

4. Покиньте здание согласно плану эвакуации, размещенному на каждом этаже.

5. Не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу.

6. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.

7. Не оставляйте без присмотра детей.

8. Если в помещении наблюдается задымление, прикройте рот и нос мокрой тканью, пригнитесь и двигайтесь к выходу. Одна из важнейших задач во время пожара — защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной материи (в крайнем случае подойдёт и сухая).

Опуститесь как можно ниже: внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно не слишком быстро, чтобы избежать давки. При плохой видимости держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

9. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами в пол и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

10. Если на вас загорелась одежда, нельзя бежать: пламя станет только сильнее. Попытайтесь освободиться от горящей одежды, сбить пламя - например, можно кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не удаляйте самостоятельно фрагменты одежды с пострадавших участков кожи — обратитесь к врачу.

11. Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности и иметь план действий в подобных ситуациях.

Обязательно окажите помощь, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т. д.). Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить огонь самостоятельно, без помощи пожарных.

12. Во время движения к выходам постарайтесь успокаивать паникеров и, выбравшись из здания, оказать посильную помощь пострадавшим.

13. Не открывайте окно, если в помещении без этого можно дышать, так как открытое окно усиливает тягу и помещение быстро затянет дымом.

14. Окна для спасения используйте лишь в крайнем случае, и только если вы находитесь не выше 3-го этажа.

15. Если всё же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках. Так вы сократите расстояние до земли. Ноги держите полусогнутыми и после соприкосновения с землей постарайтесь перекатиться, чтобы погасить силу удара.

При чрезвычайных ситуациях звоните: 01 или 33-603; с мобильного телефона - 112 и 101.