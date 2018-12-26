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"Ласточка" из Петербурга в Сортавалу будет идти через Выборг

26.12.2018 14:38

Lastochka Vagoni"Ласточка" соединила Санкт-Петербург и запад Карелии. Скоростной электропоезд будет уходить с Финляндского вокзала ежедневно в 6:15 утра, в 7:17 минут прибывать в Выборг, в 10:20 - в Сортавалу. В обратный путь поезд будет отправляться в 18:42. В выходные дни электричка проследует дальше Сортавалы - в 11:05 она будет приходить на станцию Маткаселькя, откуда можно добраться до уникального горного парка Рускеала. По субботам и воскресеньям, а также на период новогодних праздников в Рускеалу будет организован бесплатный трансфер.

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