15 января начнется прием в 1-й класс
В Выборгском районе Ленобласти прием заявлений в 1-й класс начнется 15 января. Процедура включает в себя три шага: подача заявления в электронном виде, предоставление оригиналов документов в общеобразовательную организацию, принятие решения о зачислении или отказе.
Родителям будущих первоклассников необходимо предварительно зарегистрироваться в ЕСИА (единой системе идентификации и авторизации), после чего они смогут самостоятельно заполнить заявление и подать его через один из предложенных порталов:
- портал «Образование Ленинградской области»;
- портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
Кроме того, помочь родителям заполнить заявление могут в школе. Также подать заявление в 1 класс можно через МФЦ.
Приемная кампания пройдет в два этапа: с 15 января по 30 июня - подача заявлений о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории; с 1 июля до 5 сентября - подача заявлений о приеме в первый класс детей, проживающих на не закрепленной за школой территории.
В комитете образования администрации Выборгского района работает горячая линия по вопросам приема в 1 класс. Справки по телефону: 8 (81378) 3-58-74.
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