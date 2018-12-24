15 января начнется прием в 1-й класс

24.12.2018 15:18

В Выборгском районе Ленобласти прием заявлений в 1-й класс начнется 15 января. Процедура включает в себя три шага: подача заявления в электронном виде, предоставление оригиналов документов в общеобразовательную организацию, принятие решения о зачислении или отказе.

Родителям будущих первоклассников необходимо предварительно зарегистрироваться в ЕСИА (единой системе идентификации и авторизации), после чего они смогут самостоятельно заполнить заявление и подать его через один из предложенных порталов:

- портал «Образование Ленинградской области»;

- портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

Кроме того, помочь родителям заполнить заявление могут в школе. Также подать заявление в 1 класс можно через МФЦ.

Приемная кампания пройдет в два этапа: с 15 января по 30 июня - подача заявлений о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории; с 1 июля до 5 сентября - подача заявлений о приеме в первый класс детей, проживающих на не закрепленной за школой территории.

В комитете образования администрации Выборгского района работает горячая линия по вопросам приема в 1 класс. Справки по телефону: 8 (81378) 3-58-74.



