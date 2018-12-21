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Операция "Внимание – дети!" будет проводиться в Выборге с 24 декабря

21.12.2018 17:23

Znak Deti800x600Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» будет проводиться сотрудниками Выборгского отдела ГИБДД на территории города и района с 24 декабря по 14 января. Цель мероприятия - в очередной раз напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в дни зимних школьных каникул, когда дети больше времени будут проводить на улице.
Родители должны ещё раз напомнить им об опасностях, подстерегающих на дороге, и оснастить одежду ребенка световозвращающими элементами.
Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Поэтому инспекторы ГИБДД убедительно просят быть предельно внимательными к маленьким пешеходам. Необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, особенно вблизи образовательных и лечебных учреждений, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

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