21.12.2018 17:23

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» будет проводиться сотрудниками Выборгского отдела ГИБДД на территории города и района с 24 декабря по 14 января. Цель мероприятия - в очередной раз напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными и осторожными на дороге, особенно в дни зимних школьных каникул, когда дети больше времени будут проводить на улице.

Родители должны ещё раз напомнить им об опасностях, подстерегающих на дороге, и оснастить одежду ребенка световозвращающими элементами.

Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Поэтому инспекторы ГИБДД убедительно просят быть предельно внимательными к маленьким пешеходам. Необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, особенно вблизи образовательных и лечебных учреждений, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.