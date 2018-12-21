В декабре удваивается штраф за незаконную вырубку молодых ёлок
В предновогодний период возрастает число случаев незаконной рубки хвойных деревьев, чаще всего - молодых елей. Специалисты Северо-Западного и Рощинского лесничеств просят жителей Выборгского района оказывать посильную помощь в сохранении леса и, по возможности, информировать работников лесного хозяйства и органы власти обо всех фактах незаконной рубки деревьев и других неправомерных действиях граждан в лесу.
О браконьерской вырубке деревьев нужно сообщать по телефонам:
- Северо-Западное лесничество – 8 (81378) 5-17-38, 8 (921) 306-16-17;
- Рощинское лесничество – 8 (81378) 66-600; 8 (921) 439-41-60; 908-91-11;
- полиция – 02.
Специалисты напоминают, что незаконная рубка леса является преступлением, за которое предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. В декабре за рубку хвойного молодняка установленный размер штрафа удваивается.
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