В декабре удваивается штраф за незаконную вырубку молодых ёлок

21.12.2018 10:05

В предновогодний период возрастает число случаев незаконной рубки хвойных деревьев, чаще всего - молодых елей. Специалисты Северо-Западного и Рощинского лесничеств просят жителей Выборгского района оказывать посильную помощь в сохранении леса и, по возможности, информировать работников лесного хозяйства и органы власти обо всех фактах незаконной рубки деревьев и других неправомерных действиях граждан в лесу.

О браконьерской вырубке деревьев нужно сообщать по телефонам:

- Северо-Западное лесничество – 8 (81378) 5-17-38, 8 (921) 306-16-17;

- Рощинское лесничество – 8 (81378) 66-600; 8 (921) 439-41-60; 908-91-11;

- полиция – 02.

Специалисты напоминают, что незаконная рубка леса является преступлением, за которое предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. В декабре за рубку хвойного молодняка установленный размер штрафа удваивается.