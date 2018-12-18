Как Выборг встретит Новый год
В ночь на 1 января 2019 года на Красной площади пройдет шоу-программа «Шагаем вместе в Новый год!». Для горожан и гостей Выборга выступит кавер-группа SKA PITER BAND из Санкт-Петербурга.
7 января на Соборной площади пройдут традиционные народные гулянья «Рождество Христово». Начало в 12:00. А в 14 часов в городском Доме культуры (пр. Ленина, 20) состоится музыкальное представление «Как у нашего крыльца» с участием воспитанников Центра детского эстрадного искусства «Эльфы».
С 9 по 13 января в Свято-Ильинском храме будут проходить Рождественские праздники для детей. Начало в 18:00.
Праздничные мероприятия пройдут также в учреждениях культуры города Выборга.
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