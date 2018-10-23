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Телефонные мошенники атакуют пожилых людей

23.10.2018 12:32

Plastic Card largeОчередная волна мошенничества угрожает пенсионерам Ленинградской области. Как пишет ЛОТ, позвонивший сообщает пожилому человеку, что ему может быть начислена увеличенная пенсия, но для ее перечисления нужно сообщить последние цифры своей банковской карты.
Это чистой воды мошенничество - предупреждают в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве пояснили, что сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучивают по телефону паспортные данные, реквизиты банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы. Вся работа с населением ведется лично в клиентских службах ПФР или в письменной форме: с помощью извещений, уведомлений и других документов.
Кроме того, важно понимать, что перерасчет пенсий и других социальных выплат производится исключительно на основании письменных заявлений, поданных непосредственно в территориальные органы ПФР.
И еще одно важное уточнение: все реквизиты для перечисления средств по заявлениям граждан уже имеются в распоряжении территориальных органов ПФР - и никакие заочные уточнения потребоваться не могут.

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