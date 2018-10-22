► У станции Матросово появилась очередная братская могила
22.10.2018 16:12
Останки 187 бойцов Красной Армии, павших в боях на выборгской земле во время Зимней войны и в начале Великой Отечественной, были захоронены в братской могиле под номером 32 возле станции Матросово в Советском городском поселении...
Более новые статьи:
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Аварий на дорогах Ленинградской области стало меньше
- Выборг примет участие в экологической акции «Зеленая Россия»
- На Брусничном задержано пять тонн крема из Великобритании
- Подорожал проезд в пригородных автобусах и электричках
- 14 октября на Финляндском вокзале Октябрьской железной дороги стартовала специальная акция «Добро пожаловаться»