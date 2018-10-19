8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

► Жильцы затопленных квартир на Ленинградском, 31, Суворова, 25 и Ленина, 20 получат компенсации

19.10.2018 17:42

LENINGRADSKII 31 KOMPENSACII 19.10.18 Ряд домов в Выборге оказался в заложниках у непогоды после того, как недобросовестный подрядчик провёл там капитальный ремонт. Дом 31 на Ленинградском проспекте попал в их число. Контракт с «Миро Групп» расторгнут. Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. Фонд капитального ремонта Ленинградской области заключил контракт с компанией «Неолик». Сейчас новый подрядчик продолжает работать на объекте.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Октября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»