► Жильцы затопленных квартир на Ленинградском, 31, Суворова, 25 и Ленина, 20 получат компенсации
Ряд домов в Выборге оказался в заложниках у непогоды после того, как недобросовестный подрядчик провёл там капитальный ремонт. Дом 31 на Ленинградском проспекте попал в их число. Контракт с «Миро Групп» расторгнут. Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. Фонд капитального ремонта Ленинградской области заключил контракт с компанией «Неолик». Сейчас новый подрядчик продолжает работать на объекте.
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