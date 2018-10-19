► Жильцы затопленных квартир на Ленинградском, 31, Суворова, 25 и Ленина, 20 получат компенсации

19.10.2018 17:42

Ряд домов в Выборге оказался в заложниках у непогоды после того, как недобросовестный подрядчик провёл там капитальный ремонт. Дом 31 на Ленинградском проспекте попал в их число. Контракт с «Миро Групп» расторгнут. Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. Фонд капитального ремонта Ленинградской области заключил контракт с компанией «Неолик». Сейчас новый подрядчик продолжает работать на объекте.