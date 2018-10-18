Выборгский городской прокурор 19 октября проведёт приём граждан в Селезнёво

18.10.2018 13:58

Личный прием граждан проведёт выборгский городской прокурор Василий Шилин в администрации Селезневского сельского поселения. Он состоится 19 октября с 11 до 13 часов по адресу: пос. Селезнево, ул. Центральная, д. 1. Жители могут обратиться к прокурору с жалобами на действия чиновников, представителей правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных служб.

Гражданам рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, а также копии обжалуемых ответов и решений, при себе также необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.