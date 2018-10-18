О нарушениях прав инвалидов можно сообщить на "горячую" линию в прокуратуру
«Горячая линия» по вопросам соблюдения прав инвалидов будет открыта в Выборгской городской прокуратуре. 19 октября, с 10 до 16 часов, по телефону (81378) 2-20-08 будут приниматься сообщения о фактах нарушения требований законодательства в данной сфере. Вся полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий. В рамках «горячей линии» по вопросам соблюдения прав инвалидов также будет проводиться разъяснительная работа с населением.
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