О нарушениях прав инвалидов можно сообщить на "горячую" линию в прокуратуру

18.10.2018 12:56

«Горячая линия» по вопросам соблюдения прав инвалидов будет открыта в Выборгской городской прокуратуре. 19 октября, с 10 до 16 часов, по телефону (81378) 2-20-08 будут приниматься сообщения о фактах нарушения требований законодательства в данной сфере. Вся полученная информация, в том числе из анонимных источников, будет использоваться при проведении надзорных мероприятий. В рамках «горячей линии» по вопросам соблюдения прав инвалидов также будет проводиться разъяснительная работа с населением.