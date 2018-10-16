Жители Выборгского района могут привиться от гриппа в передвижной амбулатории по месту жительства
Пройти бесплатную вакцинацию можно как в стационарных учреждениях по месту жительства, так и в передвижной амбулатории.
16 октября она будет дежурить с 11 до 15 часов в поселке Советский.
17 октября – в Светогорске.
18 октября – в Лесогорском.
В Выборг амбулатория прибудет в пятницу. Привиться можно будет на Южном рынке.
При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Выборгском районе находится на неэпидемическом уровне. Медики ожидают начала сезонного подъема в ноябре – декабре.
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