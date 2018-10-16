8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Жители Выборгского района могут привиться от гриппа в передвижной амбулатории по месту жительства

16.10.2018 10:47

privivkaПройти бесплатную вакцинацию можно как в стационарных учреждениях по месту жительства, так и в передвижной амбулатории.

16 октября она будет дежурить с 11 до 15 часов в поселке Советский.

17 октября – в Светогорске.

18 октября – в Лесогорском.

В Выборг амбулатория прибудет в пятницу. Привиться можно будет на Южном рынке.
При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Выборгском районе находится на неэпидемическом уровне. Медики ожидают начала сезонного подъема в ноябре – декабре.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Октября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»