Жители Выборгского района могут привиться от гриппа в передвижной амбулатории по месту жительства

16.10.2018 10:47

Пройти бесплатную вакцинацию можно как в стационарных учреждениях по месту жительства, так и в передвижной амбулатории.

16 октября она будет дежурить с 11 до 15 часов в поселке Советский.

17 октября – в Светогорске.

18 октября – в Лесогорском.

В Выборг амбулатория прибудет в пятницу. Привиться можно будет на Южном рынке.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Выборгском районе находится на неэпидемическом уровне. Медики ожидают начала сезонного подъема в ноябре – декабре.