«Ласточки» будут отправляться раньше, по "зимнему" расписанию
С 22 октября произойдут изменения в расписании электричек на выборгском направлении. Будут отменены летние поезда. При этом увеличится число рейсов скоростных электропоездов, следующих по маршруту Выборг-Санкт-Петербург и обратно.
Так, например, самая ранняя «Ласточка» из Выборга будет уходить в 6:57, а не в привычные 7:08.
Из Северной столицы первый рейс будет отправляться в 7:55, а не в 8:05.
Изменения претерпит также расписание «обычных» электричек. Уточнить его можно на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании или на железнодорожном вокзале Выборга и Санкт-Петербурга.
Фото: rzd.ru
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