«Ласточки» будут отправляться раньше, по "зимнему" расписанию

09.10.2018 12:45

С 22 октября произойдут изменения в расписании электричек на выборгском направлении. Будут отменены летние поезда. При этом увеличится число рейсов скоростных электропоездов, следующих по маршруту Выборг-Санкт-Петербург и обратно.

Так, например, самая ранняя «Ласточка» из Выборга будет уходить в 6:57, а не в привычные 7:08.

Из Северной столицы первый рейс будет отправляться в 7:55, а не в 8:05.

Изменения претерпит также расписание «обычных» электричек. Уточнить его можно на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании или на железнодорожном вокзале Выборга и Санкт-Петербурга.

Фото: rzd.ru