О качестве уборки региональных трасс можно сообщить на "горячую линию"

08.10.2018 14:13

В Ленинградской области открыта круглосуточная телефонная «горячая линия» для приема обращений автомобилистов по качеству уборки региональных трасс.

Оставить заявку дежурному диспетчеру ГКУ «Ленавтодор» можно по телефону 8(812)251-42-84, она будет немедленно передана для исполнения в подрядную организацию, обслуживающую дороги муниципального района.

Учитывая то, что погода входит в режим «температурных качелей», когда днём будет значительно теплее, чем ночью, областной дорожный комитет дал указание подрядным организациям постоянно проводить мониторинг состояния дорожного полотна, чтобы своевременно реагировать на возможное возникновение наледи.

Минувшей ночью температура воздуха впервые опустилась ниже ноля градусов на большей части территории Ленинградской области. Противогололедными реагентами были заранее обработаны дороги с большой интенсивностью движения. В частности – трассы «Санкт-Петербург — Морье» («Дорога жизни»), Колтушское шоссе и «Парголово — Огоньки» были обработаны песко-соляной смесью еще ночью. В общей сложности на дорогах работало 46 единиц спецтехники и 50 рабочих.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области