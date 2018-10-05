Инспекторы ГИБДД советуют оформлять ДТП через европротокол

05.10.2018 15:54

В период с 1 октября по 30 ноября 2018 года на территории Выборгского района проводится профилактическое мероприятие «Европротокол», направленное на обучение водителей самостоятельному оформлению документов при ДТП.

На сегодня Европротокол не пользуется популярностью у водителей - гораздо они чаще обращаются за помощью к сотрудникам ГИБДД. Это объясняется, главным образом, отсутствием у водителей необходимой информации.

Что важно знать

В настоящее время оформление по Европротоколу возможно, если:

• в ДТП участвовало два автомобиля;

• нет пострадавших;

• оба водителя застрахованы по ОСАГО;

• причинен вред только автомобилям-участникам;

• место ДТП — Российская Федерация.

• участники аварии имеют схожее мнение по поводу обстоятельств происшествия и других его аспектов (виновная сторона, характер повреждений и т. д.);

• сумма ущерба - до 100 000 рублей (для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – до 400 000 рублей).

Однако теперь можно составить Европротокол, даже если у участников аварии есть разногласия касательно того, кто в ней виноват. Если автомобиль хотя бы одного из них оснащен специальной системой ЭРА – ГЛОНАСС, которая способна передавать неккоректируемую информацию о факте столкновения и его координаты, то можно смело оформлять Европротокол даже при наличии разногласий. Если при несильном ударе автоматика не сработает, то в таком случае можно связаться с оператором вручную, нажав клавишу SOS. Но — не позже 10 минут после инцидента.

В том случае, если устройства ГЛОНАСС отсутствуют, но на смартфон установлено мобильное приложение «ДТП. ЕВРОПРОТОКОЛ», тоже можно не вызывать ГИБДД, даже при наличии разногласий. С помощью этого приложения можно провести съемку повреждений, и оно само передаст неккоректируемую информацию в АИС ОСАГО. Данное приложение само подскажет, что и как снимать. Скачать приложение «ДТП. Европротокол» на смартфон можно в App Store для Iphone или в Google play для Android бесплатно.

Бланк извещения вы получаете в страховой компании при оформлении полиса ОСАГО. Если он утерян или испорчен, всегда можно бесплатно получить новый. Лучше хранить бланк в автомобиле вместе с действующим полисом ОСАГО.

Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия ГИБДД не осуществляется в следующих случаях:

• при отказе от подписания извещения одним из участников дорожно-транспортного происшествия;

• при невозможности зафиксировать данные о дорожно-транспортном происшествии в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 11.1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

• в случае, если размер ущерба превышает, по предварительной оценке участника ДТП, сумму, в пределах которой страховщик осуществляет страховое возмещение в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Благодаря оформлению Европротокола при дорожно-транспортном происшествии удается быстро освободить дорожное полотно для проезда других машин. Сами автовладельцы, попавшие в аварию, получают преимущество в виде экономии времени.

Информация предоставлена Выборгским отделом ГИБДД