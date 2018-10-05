► Пациент жив: специалисты обследовали светофор на въезде в Выборг

05.10.2018 13:36

Жители Выборга пожаловались в Упрдор «Северо-Запад» на пешеходный светофор, совсем недавно установленный на Ленинградском шоссе на въезде в Выборг. В заявлении люди посетовали на то, что при нажатии на кнопку чувствуется удар током. Представители подрядной организации ООО «Центр Авро Северо-Запад», которая выполняла установку объекта, выехали на место. Было проведено полное обследование объекта. Никаких поломок или дефектов оборудования специалисты не выявили. По их мнению, удар током мог произойти из-за повреждения в результате ДТП ближайшей опоры освещения. В настоящее время сотрудники Выборгских электрических сетей производят дополнительную изоляцию проходящих здесь электропроводов. В настоящее время светофорный пост находится на гарантийном обслуживании у подрядной организации ООО «Центр Авро Северо-Запад». С 1 января 2019 года за содержание объекта, по контракту, будет отвечать подрядная организация ООО «Конвера-Д».