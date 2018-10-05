В Советском отключена вода по причине плановых работ
Сегодня в поселке Советском - на ул. Железнодорожной, 39 специалисты водоканала проводят плановые работы, в связи с чем ориентировочно до 17 часов прекращено холодное водоснабжение.
Сегодня в поселке Советском - на ул. Железнодорожной, 39 специалисты водоканала проводят плановые работы, в связи с чем ориентировочно до 17 часов прекращено холодное водоснабжение.
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