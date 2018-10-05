► Капремонт в домах-памятниках будет завершать новый подрядчик
Капитальный ремонт на объектах культурного наследия возобновился в Выборге. Расторгнут контракт с подрядной организацией «Миро Групп», осуществлявшей ремонт трех домов на проспектах Ленина и Суворова и Ленинградском проспекте. Работы выполнят два других подрядчика – «БалтКамень» и «Неолик». В худшем положении оказались жильцы дома № 31 на Ленинградском проспекте...
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