► Капремонт в домах-памятниках будет завершать новый подрядчик

05.10.2018 09:26

Капитальный ремонт на объектах культурного наследия возобновился в Выборге. Расторгнут контракт с подрядной организацией «Миро Групп», осуществлявшей ремонт трех домов на проспектах Ленина и Суворова и Ленинградском проспекте. Работы выполнят два других подрядчика – «БалтКамень» и «Неолик». В худшем положении оказались жильцы дома № 31 на Ленинградском проспекте...